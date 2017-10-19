Впервые за всю историю обложку Playboy украсит модель-трансгендер (фото)

Обложку ноябрьского номера журнала Playboy впервые за всю историю украсит снимок с трансгендерной моделью. Ей станет 24-летняя француженка северо-африканского происхождения Инес Рау, которую журнал признал девушкой месяца, сообщается на сайте Playboy.

Читайте такжеВ США трансгендер родил здорового ребенка (фото)

Рау сделала операцию по смене пола в 15 лет. Затем из Франции она перебралась в США. Она построила карьеру в Нью-Йорке, начав с танцевальных выступлений на концертах диджеев. С тех пор Дэвид Гетта остался ее близким другом, отмечает издание, рассказывая об Инес. Рау также занималась тайским боксом и кикбоксингом.

Девушка борется за права женщин и права ЛГБТ. Ее также волнует проблема загрязнения окружающей среды. «Ничто не трогает меня больше, чем борьба с глобальным потеплением», – поясняет она. «Подружка» Playboy говорит, что до последнего готова сражаться за планету.

Ранее Рау уже снималась для модных журналов Luvre и Vogue, а в мае 2014 года ее снимок появился на сайте Playboy. Свежий номер с ней на обложке будет посвящен основателю и идеологу Playboy Хью Хефнеру, который ушел из жизни в конце сентября.