В Кремле заявили, что не имеют отношения к решению Собчак идти на выборы президента РФ

В Кремле заявляют, что не имеют отношения к решению телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах президента РФ, назначенных на 18 марта 2018 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам в Москве пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, это не так», - заявил Песков, комментируя звучащие в адрес Собчак обвинения в том, что ее президентская кампания подготовлена в Кремле.

По словам Пескова, преждевременно говорить о соперниках Владимира Путина на выборах президента РФ, поскольку тот не заявлял о своем участии.

Читайте такжеСМИ рассказали о тайной встрече Собчак с Путиным

«Пока, как мы знаем, избирательная кампания не началась, пока никаких зарегистрированных кандидатов нет, пока вряд ли можно говорить о соперниках Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться, и именно говорил о том, что до начала избирательной кампании еще есть время. Сейчас он предпочитает концентрироваться на президентской работе», - сказал Песков в ответ на вопрос о том, считают ли в Кремле Собчак достойным соперником на выборах президента и как оценивают ее концепцию как кандидата «против всех».

Очередные выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года – в четвертую годовщину аннексии Крыма. Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Собчак объявила об участии в выборах президента РФ.