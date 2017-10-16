Россия решила ввести санкции против Северной Кореи

Президент России Владимир Путин спустя год после принятия соответствующие резолюции ООН подписал указ о введении ограничений против Северной Кореи в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН, санкции вводятся во исполнение резолюции 2321 Совета Безопасности ООН от 30 ноября 2016 года.

"Следует приостановить научно-техническое сотрудничество с лицами и группами лиц, представляющими КНДР", - говорится в тексте указа.

Сотрудничество допускается "в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов" только в том случае, если оно не будет способствовать развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи.

Кроме того, президент РФ поручил лишать морские суда, связанные с осуществлением ядерной программы КНДР, госрегистрации в России, а также запретить таким судам заходить в российские порты (за исключением случаев, когда заход в порт необходим в связи с чрезвычайной ситуацией).

В соответствии с документом, КНДР запрещается использовать любую недвижимость на территории России в любых целях, кроме дипломатической и консульской деятельности, а сами диппредставительства КНДР не смогут иметь более одного банковского счета на каждого аккредитованного в России дипломата.

Указ, объем которого вместе с приложениями составляет почти 40 страниц, уточняет некоторые меры, введенные в 2007 году в связи с резолюцией Совбеза ООН от 14 октября 2006 года. В частности, он содержит перечень из 11 граждан КНДР, связанных с ядерной программой Северной Кореи, к которым применяются ограничения. Также к указу прилагается аналогичный список из 10 юридических лиц.

Утвержден перечень материалов, технологий и продукции, поставка которой в КНДР запрещена. Ограничения коснулись и некоторых предметов роскоши, в том числе ковров и гобеленов стоимостью более 500 долларов, а также посуды из фарфора или костяного фарфора стоимостью более 100 долларов.