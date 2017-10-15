До падения первой бомбы: Тиллерсон рассказал, до каких пор США будут пытаться договориться с КНДР

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, американский президент хочет продолжать работать над дипломатическим решением северокорейской угрозы, но до "падения первой бомбы", сообщает Европейская правда со ссылкой на интервью CNN.

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Во время интервью госсекретарь сказал, что Трамп пытается "мотивировать действия" в отношении Северной Кореи, добавив, что президент хочет, чтобы было четко понятно, что военный вариант решения ситуации не исключается.

"Президент также дал мне понять, что он хочет, чтобы она (кризис - Ред.) была разрешена дипломатически", - сказал Тиллерсон.

"Он не хочет войны", - добавил он.

По его словам, Трамп дал понять, что надо продолжать дипломатические усилия в Северной Корее.

"Эти дипломатические усилия будут продолжаться до первого падения бомбы", - сказал Тиллерсон.

Отметим, что на следующей неделе США и южная Корея проведут совместные военные учения, в которых примет участие американский авианосец USS Ronald Reagan.

КНДР пригрозила запустить ракеты в направлении острова Гуам, территории США, предостерегая, что "безрассудные шаги" США заставят Пхеньян принять меры.