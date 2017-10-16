Белый дом огласил программу визитов Трампа в страны Юго-Восточной Азии

Президент США Дональд Трамп посетит Японию, Республику Корея, Китай, Вьетнам, Филиппины и американский штат Гавайи с 3 по 14 ноября 2017 года.

Подробности поездки в понедельник обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что 3 ноября президент посетит Гавайи, где командование Тихоокеанского командования США проинформирует его о положении в регионе. Трамп посетит Перл-Харбор и Мемориал USS ARIZONA.

Глава Белого дома начнет свой визит по странам Азии в Японии 5 ноября. Трамп примет участие в двусторонних встречах с премьер-министром Синдзо Абэ, который также примет у себя семьи японских граждан, похищенных северокорейским режимом.

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Во время визита в Республику Корея 7 ноября Трамп примет участие в двусторонней встрече с президентом Мун Чжэ Ином и посетит американских и южнокорейских военных. Президент выступит в Национальном собрании, где воздаст должное прочному союзу между США и Республикой Корея и призовет международное сообщество объединиться в максимальном давлении на Северную Корею.

8 ноября президент Трамп прибудет в Пекин для проведения ряда двусторонних, коммерческих и культурных мероприятий, включая встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. 10 ноября президент отправится в Дананг (Вьетнам). Там он примет участие в совещании экономических лидеров стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и выступит с речью на саммите глав АТЭС.

11 ноября он посетит Ханой (Вьетнам) с официальным визитом и для двусторонних переговоров с президентом Тран Дай Куангом и другими высокопоставленными вьетнамскими лидерами.

Президент Трамп прибудет в Манилу, Филиппины, 12 ноября, чтобы принять участие в Специальном ужине по случаю 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также встретится с президентом Филиппин Родриго Дутерте.