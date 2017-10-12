Трамп чуть не забыл подписать указ о реформе здравоохранения Obamacare

20:06, 12 октября 2017
Мир
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Президента остановили вице-президент Майкл Пенс и сенатор Ренд Пол.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп после выступления на церемонии, посвященной подписанию указа о реформе здравоохранения, направился к выходу из зала, забыв подписать сам документ. Трансляцию выступления вел телеканал CNN.

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Президента остановили вице-президент Майкл Пенс и сенатор Ренд Пол.

После этого Трамп улыбнулся и вернулся к столу подписывать указ.

Ранее Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не сдаваться в стремлении отменить и заменить проект реформы здравоохранения Obamacare, введенный при предыдущем американском лидере Бараке Обаме.

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Теги: #Трамп Obamacare#Трамп чуть не забыл подписать указ#Трамп конфуз