Трамп чуть не забыл подписать указ о реформе здравоохранения Obamacare

Президент США Дональд Трамп после выступления на церемонии, посвященной подписанию указа о реформе здравоохранения, направился к выходу из зала, забыв подписать сам документ. Трансляцию выступления вел телеканал CNN.

Читайте такжеТрамп раскрыл тайну своих слов о "затишье перед бурей"

Президента остановили вице-президент Майкл Пенс и сенатор Ренд Пол.

После этого Трамп улыбнулся и вернулся к столу подписывать указ.

Ранее Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не сдаваться в стремлении отменить и заменить проект реформы здравоохранения Obamacare, введенный при предыдущем американском лидере Бараке Обаме.