Трамп чуть не забыл подписать указ о реформе здравоохранения Obamacare
20:06, 12 октября 2017Мир
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Президента остановили вице-президент Майкл Пенс и сенатор Ренд Пол.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп после выступления на церемонии, посвященной подписанию указа о реформе здравоохранения, направился к выходу из зала, забыв подписать сам документ. Трансляцию выступления вел телеканал CNN.
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Президента остановили вице-президент Майкл Пенс и сенатор Ренд Пол.
После этого Трамп улыбнулся и вернулся к столу подписывать указ.
Ранее Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не сдаваться в стремлении отменить и заменить проект реформы здравоохранения Obamacare, введенный при предыдущем американском лидере Бараке Обаме.
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