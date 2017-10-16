В Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram в России

В Кремле заявляют, что речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Пока, насколько я знаю, об этом (блокировке) речи не идет, собственно, никто речи и не вел. Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, не вызывает ли опасений у Кремля ситуация с возможной блокировкой Telegram, первым шагом к которой может стать данное решение суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей ($13 800) за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.