В Латвии начались крупные военные учения НАТО "Серебряная стрела-2017"

В Латвии начались большие военные учения НАТО «Серебряная стрела-2017» (Silver Arrow 2017) с участием 11 стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии.

Отмечается, что в учениях примут участие военные из 11 стран-союзников, в том числе из Албании, США, Эстонии, Италии, Канады, Великобритании, Польши, Словении, Испании и Германии, общей численностью 3,5 тыс. человек.

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Целью учений указано, что латвийские вооруженные силы и военные стран-союзников будут отрабатывать «жизненно важные задачи для защиты страны».

Маневры продлятся до 29 октября.

Как сообщал УНИАН, США и Южная Корея проводят учения у берегов КНДР.