США и Южная Корея проводят учения у берегов КНДР

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея в понедельник, 16 октября, начали совместные военно-морские учения у побережья Корейского полуострова на фоне роста напряжения в регионе, передает DW.

Министерство обороны в Сеуле заявило, что в пятидневных маневрах примут участие около 40 кораблей, включая авианосец американского флота "Рональд Рейган".

Учения пройдут в Японском и Желтом морях к западу от Корейского полуострова. В заявлении Седьмого флота США говорится, что во время маневров будут отрабатывать "заметные и скоординированные боевые действия". США и Южная Корея регулярно проводят различные военные учения, что постоянно вызывает раздражение Пхеньяна. Впрочем, Вашингтон накануне заявил, что привержен дипломатическому решению корейского кризиса.

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