У резиденции президента Южной Кореи обнаружили пропагандистские листовки КНДР
10:32, 16 октября 2017Мир
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На листовках содержатся осуждающие политику Южной Кореи и США заявления.
Иллюстрация / REUTERS
У резиденции президента Южной Кореи «Чхонвадэ» найдены листовки, которые, как предполагается, содержат северокорейскую пропаганду, сообщает «Ренхап».
На листовках содержатся осуждающие политику Южной Кореи и США заявления. Например, в одном из текстов высказывается жалость к Сеулу за то, что Южная Корея положилась на защиту США, так как Штаты сами боятся Пхеньяна.
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Представитель служб безопасности резиденции заявил, что в настоящий момент ведется расследование с целью выяснить, как листовки попали на территорию «Чхонвадэ».
Ранее в Северной Корее назвали цель ядерной программы.
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