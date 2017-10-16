У резиденции президента Южной Кореи обнаружили пропагандистские листовки КНДР

У резиденции президента Южной Кореи «Чхонвадэ» найдены листовки, которые, как предполагается, содержат северокорейскую пропаганду, сообщает «Ренхап».

На листовках содержатся осуждающие политику Южной Кореи и США заявления. Например, в одном из текстов высказывается жалость к Сеулу за то, что Южная Корея положилась на защиту США, так как Штаты сами боятся Пхеньяна.

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Представитель служб безопасности резиденции заявил, что в настоящий момент ведется расследование с целью выяснить, как листовки попали на территорию «Чхонвадэ».

Ранее в Северной Корее назвали цель ядерной программы.