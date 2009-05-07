«Плавучая тюрьма» США сбежала от… пиратов на двух лодках (фото)

Пираты атаковали корабль снабжения военно-морских сил США у восточного побережья Сомали, сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на заявление базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США.

Инцидент произошел в среду утром. Пираты на двух лодках преследовали корабль "Lewis and Clark" около часа, однако ни одному из них не удалось приблизиться к судну ближе чем на милю (1,85 километра). Пираты открыли по кораблю огонь, но тот увеличил скорость и ушел от преследования, пишет РИА Новости.

Корабль "Lewis and Clark" ранее использовался в качестве временной тюрьмы для задержанных по подозрению в пиратстве. В настоящее время он занимается доставкой грузов для других кораблей США, несущих боевое дежурство у побережья Сомали.

В последние недели нападения морских разбойников на суда у берегов Сомали заметно участились, несмотря на присутствие в этом районе военных кораблей. Так, ранее в четверг пираты захватили в Аденском заливе нидерландское судно с восемью членами экипажа. В среду командование Пятого флота ВМС США сообщило о захвате пиратами в 75 милях южнее побережья Йемена принадлежащего одной из немецких компаний судна Victoria с 11 румынскими моряками на борту.