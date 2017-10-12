Звезда из "Ангуса" на фоне секс-скандала с голливудским продюсером рассказал свою историю о домогательствах

15:51, 12 октября 2017
Мир
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Джеймс Ван Дер Бик признался, что в юности подвергался сексуальным домогательствам.

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Американский актер Джеймс Ван Дер Бик рассказал о том, что в юности подвергался сексуальным домогательствам. Об этом он написал в Twitter.

«Меня хватали за задницу мужчины, которые старше и могущественнее меня. Они загоняли меня в угол неуместными сексуальными разговорами, когда я был значительно моложе», — сообщил 40-летний артист.

Ван Дер Бик известен ролями в таких фильмах, как «Ангус», «Правила секса», «Очень страшное кино», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Техасские рейнджеры». Он также снялся в сериалах «Бухта Доусона», «Друзья с лучшей жизнью» и «Мыслить как преступник».

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Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В октябре New York Times написала, что он заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах на протяжении трех десятилетий.

10 октября актер Терри Крюс, известный по рекламе дезодорантов Old Spice, вспомнил, как один из голливудских продюсеров схватил его за пенис.

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Теги: #Голливуд секс-скандал Вайнштейн Ван Дер Бик