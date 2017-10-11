Times: британские политики за высокие гонорары помогают пропаганде Путина

Times рассказывает о вопросах, которые возникли к британским политикам в связи с их регулярными выступлениями на телеканале RT. Газета посчитала, что с тех пор как в 2015 году лидером лейбористов стал Джереми Корбин, министры теневого кабинета выступали в программах телеканала 26 раз, а представители Консервативной партии делали это еще и за высокие гонорары, доходившие до тысячи фунтов стерлингов за участие в программе, передает Би-би-си.

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Министр нынешнего правительства Майкл Гоув поинтересовался, почему депутаты появляются на, как он выразился, кремлевском пропагандистском канале. Один из политических блогеров вступился за политиков, выразив мнение, что RT предлагает открытую платформу для дискуссий.

Высокопоставленные консерваторы задекларировали исчисляющиеся трехзначными суммами гонорары, полученные за выступления в сатирическом шоу того же канала. Вместо того чтобы прислушиваться к мнению регулятора Ofcom, который неоднократно выносил RT замечания, политики ходят в эфиры этого телеканала кто из чувства идеологической симпатии, кто - из жадности, а кто и просто из желания охватить максимальную аудиторию.

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Times считает, что британские политики ассистируют кремлевской пропаганде. RT, по мнению издания, делает все возможное, чтобы мимикрировать под "нормальный" источник информации. Поэтому для канала так важно присутствие в эфире известных западных политиков.

Times считает, что для ключевых фигур обеих партий настало время все-таки определиться, на чьей же они стороне. Политики должны были прислушиваться к суждениям регулирующих органов и сопротивляться обольщению со стороны недобросовестных пропагандистов, пишет газета.

Как сообщал УНИАН, Facebook и Twitter оказались под огнем обвинений вашингтонских политиков. Причиной стало предполагаемое российское вмешательство в американские президентские выборы.