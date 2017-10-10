Скандал с политической рекламой пошатнул репутацию Facebook - FT

Financial Times отдала целую полосу анализу будущего политической рекламы в социальных сетях. Точкой отсчета для анализа является расследование предполагаемого российского вмешательства в американские президентские выборы в прошлом году, пишет Би-би-си.

Американские сенаторы и конгрессмены, а вместе с ними и газета, пытаются понять, что можно и нужно сделать, чтобы история с покупкой тысяч рекламных объявлений неизвестными лицами не повторилась бы на других выборах. Facebook, который был главной мишенью обвинений в последние месяцы, как пишет издание, желая спасти свою пошатнувшуюся репутацию, уже объявил о мерах, которые собирается предпринять. Но, по мнению как политиков, так и FT, этих мер недостаточно.

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Депутаты, аналитики и эксперты, с которыми говорила FT, сходятся в целом во мнении, что как бы Facebook ни настаивал на том, что любые регуляции нанесут вред пользователям и разрушат уникальное саморегулируемое сообщество, на самом деле лучшей превентивной мерой станет признание компанией, что алгоритмы не могут заменить живых людей в таком тонком деле как политическая пропаганда и реклама.

Меры предлагаются разные: требовать от размещающих политическую рекламу предоставления данных о рекламодателе и данные эти хранить, ввести определенные требования для крупных рекламодателей, опять же позволяющие сделать прозрачными источники финансирования и цели такой рекламы.

Все громче звучат голоса, которые настаивают, что социальные сети в части политической рекламы должны быть приравнены к СМИ и на них должны распространяться те же требования и ограничения во время выборов.

Правда эксперты признаются, что такие идеи идут в разрез с бизнес-моделью социальных сетей, монетизация которых построена на двух китах: удерживать пользователя на своей платформе и показывать ему именно то, что он хочет.

Газета отмечает, что не только Facebook, но и Twitter оказался под огнем обвинений вашингтонских политиков. Но, в отличие от самой крупной по охвату в США социальной сети, сервис микроблогов, по словам одного из сенаторов, не отнесся к запросам профильного комитета сената с должной ответственностью и, похоже, пока не осознает всей серьезности российского вмешательства.

Как сообщал УНИАН, Facebook существенно расширит штат из-за дела о вмешательстве РФ в выборы в США. Twitter, в своб очередь, закрыл 200 аккаунтов, связанных с Россией.