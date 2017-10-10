Две жены Трампа публично поссорились за статус первой леди США (видео)

Две жены Дональда Трампа, Иванна и Мелания, публично ссорятся за статус первой леди США. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Сначала в местном утреннем шоу Ивана - мать взрослых детей Трампа, в частности Иванки, которая имеет официальную должность советника в Белом доме, заявила: именно она имеет право называться первой леди. Ведь у Трампа была первой.

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Мелания не замедлила с ответом, передав через пресс-секретаря: "Иванне просто не хватает внимания".

Как сообщал УНИАН, Трамп предложил Тиллерсону померяться уровнем IQ.