Две жены Трампа публично поссорились за статус первой леди США (видео)
20:35, 10 октября 2017Мир
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Бывшая и нынешняя жены Дональда Трампа вступили в публичную дискуссию.
Две жены Дональда Трампа публично ссорятся за статус первой леди США
Две жены Дональда Трампа, Иванна и Мелания, публично ссорятся за статус первой леди США. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Сначала в местном утреннем шоу Ивана - мать взрослых детей Трампа, в частности Иванки, которая имеет официальную должность советника в Белом доме, заявила: именно она имеет право называться первой леди. Ведь у Трампа была первой.
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Мелания не замедлила с ответом, передав через пресс-секретаря: "Иванне просто не хватает внимания".
Как сообщал УНИАН, Трамп предложил Тиллерсону померяться уровнем IQ.
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