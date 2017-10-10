Трамп предложил Тиллерсону помериться уровнем IQ
16:48, 10 октября 2017Мир
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Так Трамп отреагировал на сообщения, что Тиллерсон назвал его идиотом.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп предложил сравнить его результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ) и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом он заявил в интервью Forbes.
Так Трамп отреагировал на сообщения, что Тиллерсон назвал его идиотом.
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«Я думаю, что это фейковые новости, но если он это сказал, то нам придется сравнивать IQ тесты. И я могу сказать, кто победит», — сказал Трамп.
Ранее телеканал NBC опубликовал на своем сайте материал, где говорилось, что Тиллерсон этим летом в разговоре с чиновниками в Пентагоне якобы назвал Трампа словом «moron», которое можно перевести как «идиот» или «болван».
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