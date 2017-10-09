Вышел трейлер нового сезона "Секретных материалов" с нестареющими Малдером и Скалли (видео)

Телеканал Fox опубликовал трейлер нового сезона «Секретных материалов». Одиннадцатый сезон выйдет в начале 2018 года, сообщает Meduza.

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Главные роли в «Секретных материалах» исполнили Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Новые серии станут продолжением десятого сезона, который вышел в 2016 году, и расскажут о Уильяме, сыне Малдера и Скалли.

«Секретные материалы» выходили с 1993 года по 2002 год. Сериал рассказывал об агентах ФБР Фоксе Малдере и Дане Скалли, которые расследовали паранормальные явления. В 2016 году телеканал FOX перезапустил сериал с оригинальным актерским составом. Новые сезоны связаны с предыдущими.

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