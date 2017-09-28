Вышел трейлер фантастического фильма с Натали Портман от создателя Ex Machina (видео)

Cтудия Paramount Pictures выпустила первый трейлер фильма "Аннигиляция", главную роль в котором исполнила Натали Портман. Режиссером проекта выступил Алекс Гарленд, который ранее написал сценарий и снял по нему фильм о девушке-роботе и ее создателе Ex Machina.

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"Аннигиляция" - экранизация одноименного фантастического романа Джеффа Вандермеера. Мировая премьера запланирована на 23 февраля 2018 года.

По сюжету биолог, которую играет Портман, возглавляет экспедицию в так называемую "Зону Икс". Эта зона возникла на южном побережье США после того, как ее отгородил от остального мира загадочный инопланетный барьер.

Портман выясняет, что произошло за барьером с ее мужем, которого играет Оскар Айзек. Айзек исполнил одну из главных ролей и в Ex Machina.