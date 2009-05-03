В бельгийском Брюгге проходит Фестиваль шоколада

Фестиваль шоколада проходит в городе Брюгге - десятки бельгийских компаний-производителей шоколада организовали для посетителей не просто дегустацию продукции, а наглядно-практическую презентацию особенностей профессионального ``ноу-хау``.

Как сообщает РИА «Новости», по словам представителя оргкомитета, помимо ознакомления непосредственно с процессом изготовления изделий из шоколада, в рамках фестиваля можно поучаствовать в симпозиуме шоколадных дел мастеров, узнать секреты их мастерства, а также то, как изготовители сладкого лакомства комбинируют его с различными ингредиентами, к примеру, с шампанским, кофе и фруктами.

Для детей устроители фестиваля отвели целую "шоколадную деревню", одним из развлечений которой, помимо участия в различных конкурсах, является возможность порисовать красками из шоколада не только на мольберте, но и проявить себя в качестве художника по боди-арту.

Бельгия, чья шоколадная продукция известна и пользуется спросом во многих странах, является родиной шоколадных конфет-пралин.