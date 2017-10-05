Депутат РФ рассказал о казни в Сирии одного из плененных ИГИЛ российских военных

В Сирии казнили российского военного Романа Заболотного, попавшего в плен "Исламского государства". Об этом сообщил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров со ссылкой на собственные источники, передает Дождь.

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"[Узнал об этом] из надежных проверенных источников. Хотелось бы, чтобы они ошибались, но пока подтверждаются самые худшие опасения относительно его судьбы. Это источник из добровольческого движения, непосредственно связанный с "Вьюном" (прозвище Романа Заболотного — Ред.). Движение занимается мониторингом информации по всем добровольцам из России на территории Сирии и Донбасса. По второму человеку у меня информации нет, он не из Ростовской области", — заявил Котляров.

В ответ на вопрос о том, ведутся ли с боевиками ИГ переговоры о взятых в плен россиянах, Котляров заявил, что это закрытая информация и раскрывать ее в эфире он не будет.

Как сообщал УНИАН, близкое к террористической организации «Исламское государство» агентство Amaq распространило видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен двое российских солдат. Об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов. На записи, которую публикует телеграм-канал Directorate 4, присутствуют двое мужчин, один из которых говорит, что его зовут Роман Васильевич Заболотный, 1979 года рождения. Он также назвал имя сидящего с ним рядом человека — Григорий Михайлович Сурканов, 1978 года рождения.

О службе в ВС РФ на записи мужчины не говорят. Минобороны РФ опровергло информацию о пленении российских военнослужащих.