Боевики ИГИЛ показали захваченных в плен российских военных (видео)

Близкое к террористической организации «Исламское государство» агентство Amaq распространило видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен двое российских солдат. Об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов.

На записи, которую публикует телеграм-канал Directorate 4, присутствуют двое мужчин, один из которых говорит, что его зовут Роман Васильевич Заболотный, 1979 года рождения. Он также назвал имя сидящего с ним рядом человека — Григорий Михайлович Сурканов, 1978 года рождения.

По словам мужчины, они попали в плен в результате контрнаступления «Исламского государства».

28 сентября агентство Amaq распространило сообщение, в котором говорилось, что ИГ взяло в плен двоих российских военных в сирийском городе Дейр-эз-Зор, передает "Дождь".

Представитель российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии заявил, что эта информаци не соответствует действительности. По его словам, никаких инцидентов, связанных с захватом военных в плен или с их гибелью в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было.

«Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению», — рассказал представитель авиабазы.