В фешенебельном районе Нью-Йорка рухнуло пятиэтажное здание

Пятиэтажное здание частично обрушилось в четверг в фешенебельном нью-йоркском районе Манхэттен, пожарные разбирают завалы, сообщает сайт кабельного телеканала MyFox New York. По данным MyFox, здание располагалось по адресу Рид-стрит 72 (72 Reade Street). Представители строительного департамента Нью-Йорка заявили, что здание находилось на реконструкции и в момент обрушения там не было людей, пишет РИА новости. Сейчас принимаются меры для предупреждения полного обрушения здания.