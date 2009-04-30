В Баку неизвестный открыл стрельбу по студентам
08:49, 30 апреля 2009Мир
1090 0
Есть раненые и погибшие
В корпусе Азербайджанской нефтяной академии в Баку неизвестный открыл стрельбу по студентам.
Как передает Газета.ru, по словам очевидцев происшествия, есть раненые и погибшие.
Личность стрелявшего пока не установлена. Он заперся в здании академии. Известно только то, что стрелял он хаотично. Несколько человек захвачены в заложники.
Здание АНА оцеплено силами МВД. К зданию подтянуты силы МЧС. На месте происшествия находится группа захвата, 10-12 машин скорой помощи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter