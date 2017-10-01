В столкновениях с полицией во время референдума пострадали 38 человек - правительство Каталонии

В столкновениях с полицией Испании, которая пытается помешать проведению референдума о независимости Каталонии, пострадали 38 человек. Об этом сообщило правительство Каталонии на официальной странице в Twitter.

«Службы скорой помощи Каталонии оказывают помощь 38 людям, получившим травмы в результате репрессий со стороны полиции Испании», - говорится в сообщении.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa, насилие против сторонников референдума раскритиковал премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон. По его словам, испанская полиция в ответ на "избирательные урны, бюллетени и школы" применяет "дубинки и резиновые пули", что является примером "необоснованных и неоправданных действий". Между тем в правительстве Каталонии сообщили, что, несмотря на активное противодействие полиции, в регионе открыто и работают около 73% всех избирательных участков для голосования на референдуме.

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Как сообщал УНИАН, каталонское правительство в воскресенье, 1 октября, объявило о начале голосования на референдуме о независимости региона, который центральная власть Испании признала нелегитимным.

В 9:00 утра по местному времени (в 10 мск) смогло открыться незначительное количество участков. Большинство избирательных участков еще накануне, 30 сентября, были заблокированы полицией. Поэтому правительство Каталонии сегодня утром 1 октября объявило, что жители региона могут проголосовать на любом открытом избирательном участке.

Испанская полиция с открытием участков начала жестко противодействовать избирательному процессу, изымая урны для голосования и бюллетени. На некоторых участках произошли столкновения правоохранителей с активистами. В социальных сетях очевидцы писали, что полиция применяла резиновые пули.