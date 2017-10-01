Референдум в Каталонии: полиция начала изымать избирательные урны

Полиция Испании начала изымать избирательные урны и бюллетени для голосования на некоторых избирательных участках, где должен проходить референдум о независимости Каталонии, сообщил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо, пишет Новое время.

"Полиция и Гражданская гвардия начали исполнять судебное решение. Это первые урны", - заявил он в Twitter.

La @policia y la @guardiacivil ya están actuando para cumplir la orden judicial. Éstas son las primeras urnas incautadas. #EstamosporTIpic.twitter.com/6aMpTCYO6M — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) October 1, 2017

С утра воскресенья, 1 октября, на избирательных участках собрались тысячи каталонцев. Полиция пытается не допустить голосование на референдуме.

Напомним, что 1 октября в Каталонии стартовало голосование на референдуме о независимости от Испании, вопреки официальной позиции испанского правительства. По состоянию на утро открылись некоторые избирательные участки.

Официальный Мадрид обещает не допустить проведение референдума. Накануне полиция заблокировала 1300 из 2315 школ, предназначенных в качестве избирательных участков.