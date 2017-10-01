В Каталонии начался референдум о независимости: сообщается о первых стычках и раненых (фото)

11:15, 01 октября 2017
Мир
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В соцсетях размещают фотографии с большим количеством правоохранителей, которые прибыли на участок в Жироне, где должен голосовать лидер Каталонии Карлес Пуджемон.

Иллюстрация / Reuters

В Каталонии в 9.00 по местному времени на фоне столкновений с полицией началось голосование на референдуме о независимости. Как сообщает El Pais, начало голосования был ознаменован столкновениями с Национальной гвардией Испании, пишет Европейская правда.

В частности, сообщается о стычках с полицией вблизи бывшего правительственного здания Барселоны Concell de Cent. На видео, которое приводит издание, видно, как люди с поднятыми руками окружили небольшой отряд полиции. При этом отдельные граждане пытаются вступить в противостояние с силовиками.

Кроме того, в соцсетях размещают фотографии с большим количеством правоохранителей, которые прибыли на участок в Жироне, где должен голосовать лидер Каталонии Карлес Пуджемон.

Более 50 офицеров Национальной гвардии сразу после начала голосования окружили здание школы Сан-Хулия в Жироне, в спортивном зале которой размещен участок.

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Впоследствии количество силовиков увеличилась, под зданием школы произошли столкновения.

Лидеру Каталонии все же удалось попасть на участок и проголосовать.

Также стычки с полицией происходят на участке в школе Жауме Балмес в Барселоне.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

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