Китай в соответствии с санкциями ООН закрывает компании из КНДР

Китай закрывает на своей территории северокорейские компании в соответствии с санкций ООН против Пхеньяна, которые были введены через ядерные и ракетные испытания. Об этом сообщает The Associated Press, передает Европейская правда.

Согласно сообщению Министерства торговли Китая, северокорейские компании должны закрыться в течение 120 дней после утвержденных 11 сентября последних санкций ООН. Таким образом, компании КНДР в Китае должны закрыться в начале января 2018 года.

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Как известно, северокорейские компании ведут ресторанный бизнес и другой бизнес в Китае, помогая обеспечить Север иностранной валютой. Северокорейские рабочие работают на китайских заводах и других предприятиях.

Китай, который обеспечивает основную часть энергоснабжения Северной Кореи, объявил в субботу, что остановит поставки газа и ограничит поставки нефтепродуктов с 1 января. Однако в Китае не упомянули сырую нефть, которая составляет основную часть китайского поставку энергии Северной Кореи.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что США полностью готовы к войне с КНДР.