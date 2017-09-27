Трамп заявил, что США полностью готовы к войне с КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если Америка использует силу против Северной Кореи, то это будет «разрушительным» для Пхеньяна. Об этом сообщает Reuters.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что военное вмешательство не является первым вариантом, который рассматривает Вашингтон.

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"Мы полностью готовы ко второму варианту (применение военной силы, - ред.), не предпочтительный вариант. Но, если мы выберем его, он будет разрушительным, я говорю вам, разрушительным для Северной Кореи. Это называется военный вариант. Если нам придется, мы его примем", - объяснил Трамп.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США не объявляли войну КНДР.