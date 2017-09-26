Шесть советников Трампа использовали личную почту для работы - СМИ

Шесть ближайших советников президента США Дональда Трампа иногда использовали личную электронную почту с целью обсуждения вопросов, связанных с Белым домом. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

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Как утверждает издание, личной почтой иногда пользовались бывший глава аппарата Белого дома Ринс Прибас и экс-стратегический советник Трампа Стивен Бэннон.

Также, как заявили источники газеты, советник Стивен Миллер и директор Национального экономического совета США Гэри Кон отправили или получили по крайней мере несколько писем с помощью личной почты.

Газеты со ссылкой на Newsweek сообщает, что дочь Трампа Иванка также использовала личный почтовый адрес в первые месяцы ее работы в администрации президента США в качестве неоплачиваемого советника. По словам источников, также она иногда так делала, когда была официально назначена на должность советника.

Ранее сообщалось, что зять президента США Трампа Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника главы государства, неоднократно пользовался личным почтовым ящиком для переписки по рабочим вопросам.