Выборы в Германии: в Берлине устроили стихийный митинг против "нацистов AfD" (фото)

На берлинской площади Александерплац, где партия Альтернатива для Германии (Alternative für Deutschland, AfD) празднует высокий результат на выборах, собрался массовый стихийный митинг. Об этом сообщает "Европейская правда".

Под зданием торгового центра FitX на Александерплац, где проходит послевыборная вечеринка АдГ, собралось более тысячи человек, их количество увеличивается, несмотря на дождь. В разговоре с корреспондентом "Европейской правды" люди сообщили, что самоорганизовались с помощью соцсетей.

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Участники акции выкрикивают антифашистские лозунги: "мы против нацистов", "беженцам здесь рады", "долой нацистскую пропаганду". Также популярны кричалки "AfD – фашисты" и "нацистские свиньи".

Также они бросают бутылки в направлении 2 этажа торгово-развлекательного центра, где происходит празднование АдГ.

"Мы очень разочарованы результатом, хоть он и был ожидаемый" – рассказала ЕвроПравде одна из участниц акции.

Кроме беспартийных активистов, на митинге замечены представители партии "левые".