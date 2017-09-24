На авиашоу в Италии разбился истребитель, пилот погиб (фото, видео)
Пилот не успел вывести самолет из пике перед столкновением с поверхностью воды.
В итальянской Террачине во время авиашоу разбился истребитель Eurofighter Typhoon. Самолет упал в море, выполняя одну из фигур высшего пилотажа, сообщает La Stampa.
По информации издания, пилот не успел катапультироваться и погиб. За штурвалом находился 36-летний капитан итальянских ВВС Габриэле Орланди.
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Как сообщается, кроме пилота в катастрофе никто не пострадал, так как самолет разбился на отдалении от зрителей и судов, находившихся у побережья.
Судя по опубликованным видео очевидцев, пилот не успел вывести самолет из пике перед столкновением с поверхностью воды.
#terracina#freccetricolori#airshow2017— Flavia2.0 (@FlaviaMarino72) September 24, 2017
Terribile pic.twitter.com/nePMpFTzUV
Как сообщал УНИАН, в Греции в результате падения частного самолета погибли два украинца, обломки обнаружили в ущелье.