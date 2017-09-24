СМИ назвали четыре главные интриги выборов в Германии (фоторепортаж)

В Германии в воскресенье, 24 сентября, стартовали парламентские выборы. Так, избирательные участки по всей стране открылись для голосования в 8:00 по местному времени (9:00 по киевскому), а закроются - в 18:00 (19:00 по Киеву). Вскоре после завершения голосования огласят данные экзит-поллов, а официальные результаты должны объявили в понедельник утром.

Как пишет Deutsche Welle, безусловное лидерство в опросах блок действующего канцлера Ангелы Меркель захватил в мае 2017 года и максимального результата достиг в августе, когда за ХДС/ХСС были готовы проголосовать 39% избирателей. Лидерство альянса ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель на выборах является практически бесспорным.

В свою очередь Социал-демократы набирали самое большое количество голосов по опросам в марте-апреле. Тогда за них готовы были голосовать 32-33% избирателей. Тем не менее, как отмечает в обзоре DW, формирование правительства и нового политического расклада в парламенте может пойти разными путями.

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Один из главных вопросов - какая партия займет третье место и станет главной оппозиционной силой. Шансы есть у "Альтернативы для Германии" (АдГ), у экс-коммунистов из Левой партии, либералов из Свободной демократической партии (СвДП) и у сторонников защиты окружающей среды из "Союза-90"/"зеленых".

В "большую коалицию", отмечает издание, могут войти только либералы и "зеленые". А третья по числу мандатов партия становится основной оппозиционной силой. Она получит инструменты для давления на правительство через депутатские запросы. Кроме того, лидеры оппозиции получат председательство в постоянных комитетах бундестага, включая комитет по бюджету.

Вторая интрига, по мнению издания, сколько процентов наберут "правые популисты" из АдГ, у которых есть большие шансы выйти на третье место. Как отмечают эксперты, опрошенные DW, если партия войдет в Бундестаг, то станет, как минимум, одной из ведущих политических сил, которые постоянно критикуют внешнеполитический и внутриполитический курс Берлина.

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В-третьих, эксперты анализируют возможные варианты создания коалиции. Они допускают три варианта: "большая коалиция" из ХДС/ХСС и СДПГ, коалиция без участия СДПГ, в которой их место займут либералы из СвДП, а также коалиция христианских демократов с либералами и "зелеными". Как маловероятные рассматриваются варианты коалиции на основе СДПГ.

Четвертая интрига — кризис в СДПГ, старейшей политической партии Германии. После провалов социал-демократов на выборах во Франции, Греции и Австрии слабый результат СДПГ в Германии может быть воспринят как проявление серьезного кризиса всего социал-демократического движения в Европе.