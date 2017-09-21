Президент Чехии назвал "наградой" приглашение от Путина

Президент Чехии сообщил, что принял от российского президента Владимира Путина приглашение посетить Сочи, пишет Радио Свобода.

«Президент Путин меня сейчас пригласил в Сочи, я это приглашение с радостью принимаю, потому что оно является в некотором роде наградой», – заявил Земан 20 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Как сообщают чешские СМИ, Милош Земан планирует посетить и другие регионы России – Москву, Екатеринбург и Татарстан. Предварительно запланированная дата приезда – 20 ноября.

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Земан принимал участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своем выступлении призвал объединить усилия всех стран в борьбе с международным терроризмом.

Во время встречи в Нью Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым президент Чехии, в частности, отметил, что сомневается в том, что «мировой терроризм было бы возможно побороть на страницах интернета». «Мое воображение несколько старомодно – «калашников», вертолет, дрон и так далее, но точно не интернет», – сказал Земан.

Также президент Чехии отметил проблему «миграционных волн» в Европу. По его мнению, «каждый, кто приветствует мигрантов, выражает согласие с оттоком мозгов из восточных стран, с деградацией этих стран».