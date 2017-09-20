Гражданин Казахстана получил условный срок за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков

Суд города Семей на северо-востоке Казахстана приговорил местного жителя к трем с половиной годам лишения свободы условно за участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией боевиков, передает радио Свобода.

Читайте такжеТайный батальон Путина несет потери: СМИ узнали о ликвидации 6 российских наемников из ЧВК ВагнераВласти города сообщили, что мужчину, имя которого не разглашают, осудили по обвинению в незаконном участии в вооруженном конфликте за рубежом и незаконном владении оружием.

За время конфликта на востоке Украины с 2014 года по схожим обвинениям в Казахстане уже арестовали трех граждан. В частности, в ноябре 2016 года суд в городе Актобе приговорил одного из них, Максима Ермолова, к трем годам заключения.