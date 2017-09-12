В Европарламенте хотят сократить количество депутатов после Brexit

В Европейском парламенте предлагают уменьшить количество депутатов после выхода Великобритании из Европейского Союза. Соответствующие предложения обсуждали в рамках Комитета ЕП по конституционным вопросам, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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В частности, предложение предполагает сократить количество депутатов в ЕП с 751 до 700. При этом из тех мест, принадлежащих Великобритании, 22 будут распределены между 27 странами-членами ЕС, а 51 будет зарезервировано для возможного пополнения ЕС новыми членами. Также предложения гарантируют, что ни одна из стран не потеряет своих мест.

Депутаты также отметили, что пока Великобритания не покинет ЕС, наиболее оптимальным решением, которое предоставит гарантии государствам-членам, что они не потеряют свои места, будет соблюдение такого же количества мест, которое предполагается сроком действия парламента созыва 2014-2019 гг.