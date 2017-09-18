В Дубае открылся первый в мире автоматизированный полицейский участок

В Дубае открылся первый в мире полностью автоматизированный "умный" полицейский участок. Об этом сообщает издание Gulf News.

Как отмечает издание, это первый в мире подобный полицейский участок, предоставляющий 60 видов услуг. Посетители могут, к примеру, подать заявление о правонарушении или сообщить о ДТП.

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Общение с полицейскими происходит посредством видеосвязи и по электронной сети. "Умный" полицейский участок будет работать круглосуточно.

В дальнейшем подобные полицейские участки планируют открыть по всему городу. В полиции считают, что подобное новшество поможет разгрузить обычные полицейские участки, а также поможет победить распространенное предубеждение против обращения в правоохранительные органы.

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