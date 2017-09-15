В японском отеле гостей Олимпиады-2020 будут обслуживать роботы (видео)

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В японском отеле роботам поручают обслуживать номера и доставлять заказы. К Олимпийским играм 2020 года в одном из отелей Токио уже испытывают роботов-помощников.

Таким образом хотят сэкономить силы и время персонала. Работать на полную работы начнут уже через два года. До тех пор их будут учить другим языкам, в частности английскому.