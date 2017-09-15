В японском отеле гостей Олимпиады-2020 будут обслуживать роботы (видео)
12:34, 15 сентября 2017Наука и IT
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Предсказания фантастов становятся реальностью.
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В японском отеле роботам поручают обслуживать номера и доставлять заказы. К Олимпийским играм 2020 года в одном из отелей Токио уже испытывают роботов-помощников.
Таким образом хотят сэкономить силы и время персонала. Работать на полную работы начнут уже через два года. До тех пор их будут учить другим языкам, в частности английскому.
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