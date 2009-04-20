Скандал сопровождает конференцию ООН по расизму в Женеве

Скандал сопровождает открытие конференции ООН по расизму, которая сегодня начинается в Женеве.

На ней председательствует Россия.

Борьбу со всеми проявлениями расизма и ксенофобии в Женеве похоже будут обсуждать в полупустом зале. Из лидеров стран приедет лишь иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Остальные делегации представят министры. От участия отказались восемь влиятельных стран мира. Минувшим вечером решила бойкотировать конференцию и Германия. «Мы опасаемся, что форум используют как платформу для других интересов», - приводит ИТАР-ТАСС слова министр иностранных дел страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Он пообещал внимательно следить за ходом конференции.

Так немцы присоединились к США, Канаде, Нидерландам, Италии, Австралии, Израилю. Все они опасаются, что обсуждение резолюции на форуме выльется в антисемитские призывы. Как это случилось на первой конференции в Дурбане в Южной Африке восемь лет назад. В последний момент стало известно об отказе участвовать в конференции еще одной страны - Новой Зеландии. А вот Франция всё-таки решила отправить своего представителя. Об этом сообщает Франс-Пресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Париж намерен выразить на форуме свою точку зрения по вопросам соблюдения прав человека.

Напомним, что первый форум завершился скандалом. После того как лидеры арабских стран предложили приравнять сионизм к расизму Израиль и США покинули конференцию.

Эхо Москвы

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