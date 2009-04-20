Музыкант группы "Любэ" погиб в ДТП (фото)

Музыкант известной российской группы "Любэ" Анатолий Кулешов погиб в воскресенье в ДТП на востоке Москвы, сообщил в понедельник РИА Новостиисточник в правоохранительных органах столицы.

"Автомобиль музыканта, за рулем которого находился его водитель, в воскресенье вечером в районе метро "Авиамоторная" врезался в грузовик. Пассажир скончался на месте, водитель с травмами госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, водитель музыканта не справился с управлением на крутом повороте, в результате чего машину вынесло на припаркованный грузовик, считают оперативники. "По нашим данным, водитель значительно превысил установленную для данного участка дороги скорость", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. По данному факту проводится проверка.