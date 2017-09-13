За одиночный пикет: у Госдумы задержали российского оппозиционера (фото)

09:37, 13 сентября 2017
Мир
96 0

Российский оппозиционер Удальцов проводил одиночный пикет.

Удальцова задержали у здания Госдумы / фото twitter.com/s_udaltsov

В Москве у здания Госдумы задержали российского оппозиционера Сергея Удальцова. Об этом в своем Twitter сообщила его жена Анастасия Удальцова/

Сам Удальцов в своем Twitter написал, что проводит пикет в поддержку широкой амнистии. Кроме того, к нему вышел депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

"Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД", - говорится в сообщении его жены.

Как сообщал УНИАН, в июне незадолго до антикоррупционной акции в Москве задерживали оппозиционера Алексея Навального

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #одиночный пикет#задержание Удальцова