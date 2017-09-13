За одиночный пикет: у Госдумы задержали российского оппозиционера (фото)
Российский оппозиционер Удальцов проводил одиночный пикет.
В Москве у здания Госдумы задержали российского оппозиционера Сергея Удальцова. Об этом в своем Twitter сообщила его жена Анастасия Удальцова/
Сам Удальцов в своем Twitter написал, что проводит пикет в поддержку широкой амнистии. Кроме того, к нему вышел депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.
Проводим пикет у Государственной думы в поддержку широкой амнистии pic.twitter.com/TgTPLB5zwD— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 13, 2017
К участникам пикета подошел депутат Сергей Шаргунов - ему было передано обращение с предложениями pic.twitter.com/CTYLNRbLHr— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 13, 2017
Будем добиваться изменений в законодательстве pic.twitter.com/AXVdNYFYdN— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 13, 2017
"Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД", - говорится в сообщении его жены.
Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД pic.twitter.com/EmlURFrERV— Анастасия Удальцова (@udaltsova_) September 13, 2017
Как сообщал УНИАН, в июне незадолго до антикоррупционной акции в Москве задерживали оппозиционера Алексея Навального.