Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету

С космодрома "Плесецк" в России был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" шахтного базирования. Об этом сообщили в Минобороны России, передают "РИА Новости".

"Основная цель запуска - подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме", - отметили в ведомстве.

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В частности, состоялся испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" стационарного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.

РС-24 была разработана Московским институтом теплотехники.

Согласно сообщению, ракета создана с использованием решений, реализованных в ракетном комплексе "Тополь-М".

Тактико-технические характеристики, в частности, радиус действия и заряд, который может нести ракета, не раскрываются.

Как сообщал УНИАН, КНДР может запустить межконтинентальную ракету на день своего образования. Запуск ракеты Пхеньян может провести уже в эти выходные.