В Ираке казнят российского боевика ИГИЛ

Центральный уголовный суд Багдада приговорил гражданина России к смертной казни через повешение - его обвиняют в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство". Об этом говорится в заявлении суда, которое получило агентство РИА Новости.

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"Центральный уголовный суд рассмотрел дело россиянина, принадлежавшего к так называемой бригаде "Аз-Заркауи" — одного из формирований "Исламского государства", — заявил официальный представитель Высшего судебного совета.

По его словам, россиянина задержали силы безопасности во время операции по освобождению Мосула, после того, как он израсходовал все боеприпасы.

Отмечается, что обвиняемый признался в совершении ряда терактов против сил безопасности с 2015 года.

В то же время представитель Высшего судебного совета добавил, что речь идет о приговоре суда первой инстанции, и он может быть обжалован. В российском посольстве журналистам заявили, что пока не получали информацию о приговоренном к смертной казни соотечественнике.