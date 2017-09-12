Метровая прическа, 86-летний бодибилдер и 130-сантиметровые женские ноги: самые громкие рекорды Гиннеса-2017 (видео)

Вышло 63-е издание Книги рекордов Гиннеса. В нем - уникальные достижения людей из всех уголков планеты. Например, в Германии создали самую большую подводную композицию из 11 466 домино, а тысячи танцовщиц в Индии приняли участие в крупнейшем в мире танце. Феликс Земдегс собрал кубик Рубика за рекордные 4,73 секунды. Россиянка Екатерина Лисина получила звание «Самые длинные ноги на планете», ее гордость имеет длину 132 см.

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Шестилетний японец стал самым молодым ди-джеем в мире, а 86-летний Джим Аррингтон - самым старым бодибилдером в мире. Самым популярным в сети стал кот Муру, который собрал 325 704 506 просмотров в Youtube. Бенни Харлем стал обладателем самой высокой прически в мире – 132 см.