10 часовых поясов и 1100 чашек кофе: самолет Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет (видео)

Самолет авиакомпании Qatar Airways совершил самый длительный в истории полет, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на The Guardian.

Перелет из Дохи в Окленд длился 16 часов 23 минуты, самолет преодолел расстояние в 14,535 км.

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Отмечается, что во время полета самолет Boeing 777-200LR пересек 10 часовых зон, на борту работали четыре пилота и 15 членов экипажа, за время полета было подано 1100 чашек чая и кофе, 2 тысячи холодных напитков.

Ранее авиакомпания Air India побила рекорд на самый длинный по расстоянию беспосадочный полет. Продолжительность полета составила 14,5 часа, общая протяженность – 15,3 тыс. км.