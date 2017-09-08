Вместо Тиллерсона госсекретарем могла стать Хейли, постпред в ООН рассказала о предложении Трампа

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала, как президент страны Дональд Трамп предложил ей занять пост государственного секретаря, однако губернатор штата Южная Каролина отказалась и посоветовала Трампу подыскать кого-нибудь более подходящего на эту должность, сообщает CNN.

«Я прекрасно понимаю, когда все складывается правильно, а когда нет. Я просто подумала, что он мог бы подыскать кого-нибудь получше», - сказала она.

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По словам Хейли, после этого разговора с Трампом, она вернулась из Нью-Йорка в Южную Каролину. Вскоре ей позвонил на тот момент глава аппарата Белого дома Райнс Прибус и предложил занять должность постпреда при ООН. Хейли согласилась, выдвинув ряд условий , в частности, она хотела входить в состав правительства США и Совет национальной безопасности Белого дома.

Кроме того, она хотела обладать независимостью в принятии решений.

«Я не хотела оставаться в тени или быть только оратором, говорящей головой. Я хотела говорить о том, что у меня на уме», — отметила она.

Как сообщал УНИАН, 25 января комитет сената Конгресса США утвердил бывшего губернатора штата Южной Каролины Никки Хейли на должность постоянного представителя страны при ООН.

До Хейли постоянным представителем США при ООН была Саманта Пауэр. Она занимала эту должность с августа 2013.