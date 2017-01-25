Комитет сената утвердил Никки Хейли на должность постпреда США в ООН

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

По данным телеканала, кандидатуру Хейли поддержали 94 сенатора. Против выступили 4 человека.

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О том, что Ники Хейли станет новым представителем США при ООН, стало известно в ноябре 2016 года. Тогда она, будучи губернатором Южной Каролины, ответила согласием на предложение Дональда Трампа занять этот пост. Как отмечал Трамп, Хейли обладает «подтвержденным опытом объединения людей независимо от их происхождения или партийной принадлежности».

До Хейли постоянным представителем США при ООН была Саманта Пауэр. Она занимала эту должность с августа 2013.