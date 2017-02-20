Саманта Пауэр: "Опустошена новостью о смерти маэстро дипломатии"
22:04, 20 февраля 2017Мир
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Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр назвала умершего постпреда России Виталия Чуркина маэстро в дипломатии.
REUTERS
Об этом она сообщила в своем Тwitter.
«Опустошена новостью о смерти российского посла при ООН Виталия Чуркина. Маэстро дипломатии и очень неравнодушный человек, который сделал все возможное, чтобы преодолеть разногласия между США и Россией», - написала она.
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Саманта Пауэр часто подвергла критике заявления и действия Чуркина, в том числе, когда постпред накладывал вето на некоторые из резолюций в Совбезе ООН.
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Новость в сюжете: Смерть постпреда России при ООН Чуркина