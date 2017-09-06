Сын Трампа даст показания в Сенате США относительно контактов с РФ

Дональд Трамп-младший даст показания на заседании юридического комитета Сената США в четверг, 7 сентября, о контактах кампании Дональда Трампа-старшего с Россией. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информацию трех членов комитета от Демократической партии.

Издание пишет, что это будет впервые, когда информацию по этому вопросу предоставит кто-то из внутреннего круга президента Трампа.

Читайте такжеКремль подтвердил просьбу юриста Трампа о строительстве небоскреба в Москве – СМИ

Известно, что члены комитета также надеются получить показания экс-руководителя предвыборной кампании Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера по поводу встречи с российским адвокатом Натальей Весельницькою в Трамп-Тауэр в прошлом году.

Как сообщал УНИАН ранее, в июле старший сын президента США Дональда Трампа опубликовал электронную переписку о встрече, на которой ему якобы предлагали конфиденциальную информацию о кандидате в президенты Хиллари Клинтон от российского гражданина.

Ранее издание New York Times написало, что в июне 2016 года сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и, на тот момент глава избирательного штаба Пол Манафорт, встретились в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницькою, которая связана с Кремлем.