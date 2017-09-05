Из-за гонений Мьянму покинули более 120 тысяч мусульман-рохинджа

Не менее 123 тысяч мусульман-рохинджа, спасаясь от кровопролитных беспорядков в Мьянме, бежали через границу в соседнюю Бангладеш. Лагеря для беженцев заполнены до отказа, сообщил Верховный комиссариат ООН по делам беженцев во вторник, 5 сентября.

Как передает передаёт DW.com, по данным ООН, в Бангладеш через границу ежедневно прибывают все новые тысячи рохинджа. По словам многих из них, они спасались бегством на протяжении нескольких суток, попадая под обстрелы.

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Всемирная организация обратилась к мировому сообществу с просьбой об оказании безотлагательной помощи беженцам. По оценкам ООН, в ближайшие три месяца потребуется около 18 млн долларов, будут также необходимы палатки, одеяла, продовольствие и медикаменты.

В Мьянме в штате Ракхайн проживает более одного миллиона мусульман-рохинджа. На протяжении многих десятилетий они подвергаются дискриминации в стране, где большинство населения исповедует буддизм. Многие из рохинджа не имеют паспортов и не считаются гражданами страны.

С конца августа в Ракхайне не прекращаются столкновения между буддистами и мусульманами. В результате погибли уже почти 400 человек, в основном, это мусульмане.