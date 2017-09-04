Без права на жизнь: как в Мьянме уничтожают представителей этноменьшинства рохинджа (видео)

В Мьянме происходят массовые убийства представителей народа рохинджа. Они исповедуют ислам, тогда как большинство населения страны – буддисты. Власти Мьянмы называют рохинджа нелегальными мигрантами и исламскими боевиками. По информации правозащитников, военные Мьянмы уничтожают целые деревни рохинджа. От начала противостояний были убиты тысячи представителей рохинджа. Люди вынуждены бежать в соседние страны и на безлюдные острова Бенгальского залива.

Только 25 августа в Бангладеш сбежали 25 тысяч представителей рохинджа. Однако и в соседних странах им не рады. В лагерях беженцев Бангладеш находятся 300-400 тысяч рохинджа. Люди живут в ужасных условиях, практически без воды, еды и лекарств. 1 сентября бангладешские пограничники нашли в реке тела 15 беженцев из Мьянмы, из них 11 – дети.

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Ситуацию с рохинджа все чаще называют геноцидом. Мировые лидеры пока никак не реагируют на массовые зверства, устроенные властями Мьянмы.

Как сообщал УНИАН, мусульмане вышли на поддержку народа рохинджа в Москве и Джакарте.